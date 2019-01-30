В ФРГ задержали трех мигрантов из Ирака за подготовку теракта

Трое беженцев из Ирака задержаны в германской земле Шлезвиг-Гольштейн за подготовку теракта, сообщает в среду журнал "Шпигель" со ссылкой на федеральное управление уголовной полиции ФРГ.

Прокуратура выдвинула Шахину Ф. и Хершу С. обвинения "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу государственной безопасности", а Рауфа С. за содействие указанным людям.

По информации свидетелей, обвиняемые нашли в интернете инструкцию по изготовлению бомбы, и начали добывать черный порох из рождественских петард.

В качестве альтернативы они также рассматривали возможность нападения с оружием, отмечает "Шпигель".