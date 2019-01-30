В ФРГ задержали трех мигрантов из Ирака за подготовку теракта

Трое беженцев из Ирака задержаны в германской земле Шлезвиг-Гольштейн за подготовку теракта, сообщает в среду журнал "Шпигель" со ссылкой на федеральное управление уголовной полиции ФРГ.
Прокуратура выдвинула Шахину Ф. и Хершу С. обвинения "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу государственной безопасности", а Рауфа С. за содействие указанным людям.
По информации свидетелей, обвиняемые нашли в интернете инструкцию по изготовлению бомбы, и начали добывать черный порох из рождественских петард.
В качестве альтернативы они также рассматривали возможность нападения с оружием, отмечает "Шпигель".
Карасин заявил о необходимости конструктивных переговоров между лидерами Азербайджана и Армении по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 24 раза - Минобороны Азербайджана
Expressbank увеличил в 2018г активы на 26%, убытки превысили 23,7 млн манатов
AzerGold направит более 1 млн манатов на закупку химреагентов и аренду склада в Гяндже
Азербайджан является перспективным рынком для поставок нефтегазового оборудования производства ВМЗ
Рабочий центр DOST заключил в январе трудовые договоры на выполнение общественных работ с 16 тыс. гражданами
Global Finance отвел Азербайджану 71-ое место среди самых безопасных стран мира
Девять человек погибли в ДТП в Таджикистане, среди погибших - четверо детей
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Азербайджане обсудили влияние русской школы драматургии на развитие национального театра
В Баку состоялось очередное заседание Методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»