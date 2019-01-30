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Дальнее зарубежье 30.01.2019 13:13

В ФРГ задержали трех мигрантов из Ирака за подготовку теракта

Трое беженцев из Ирака задержаны в германской земле Шлезвиг-Гольштейн за подготовку теракта, сообщает в среду журнал "Шпигель" со ссылкой на федеральное управление уголовной полиции ФРГ.

Прокуратура выдвинула Шахину Ф. и Хершу С. обвинения "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу государственной безопасности", а Рауфа С. за содействие указанным людям.

По информации свидетелей, обвиняемые нашли в интернете инструкцию по изготовлению бомбы, и начали добывать черный порох из рождественских петард.

В качестве альтернативы они также рассматривали возможность нападения с оружием, отмечает "Шпигель".

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Тэги: ФРГ, МИГРАНТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]