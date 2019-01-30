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Карабахский конфликт 30.01.2019 13:36

Карасин заявил о слаженной работе Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Россия достаточно слаженно работает с США и Францией в рамках Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин журналистам в Ереване в среду.

"Мы тоже с американцами вместе работаем в рамках тройки (Минская группа ОБСЕ - ИФ). Пока мы довольно (неплохо - ИФ) взаимодействуем с американцами и французами в рамках существующих структур", - сказал Г.Карасин.

На вопрос, ведется ли работа слаженно, он ответил: "Да".

Комментируя заявления посредников о необходимости подготовки армянского и азербайджанского обществ к миру, Г.Карасин заявил: "Надо воспитывать взаимное доверие, воспитывать стремление к мирным решениям сложных проблем".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]