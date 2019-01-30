Карасин заявил о слаженной работе Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Россия достаточно слаженно работает с США и Францией в рамках Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин журналистам в Ереване в среду.
"Мы тоже с американцами вместе работаем в рамках тройки (Минская группа ОБСЕ - ИФ). Пока мы довольно (неплохо - ИФ) взаимодействуем с американцами и французами в рамках существующих структур", - сказал Г.Карасин.
На вопрос, ведется ли работа слаженно, он ответил: "Да".
Комментируя заявления посредников о необходимости подготовки армянского и азербайджанского обществ к миру, Г.Карасин заявил: "Надо воспитывать взаимное доверие, воспитывать стремление к мирным решениям сложных проблем".
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