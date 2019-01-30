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СНГ 30.01.2019 17:20

Путин сменил посла РФ в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Николая Удовиченко послом России в Киргизии.

Другим указом от обязанностей посла в Бишкеке освобожден Андрей Крутько.

Документы опубликованы на портале правовой информации.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]