Постпреды стран ЕС одобрили регламент сотрудничества Ирландии и Северной Ирландии

Совет ЕС объявил о намерении обеспечить при всех сценариях Brexit продолжение действия между пограничными графствами Ирландии и Северной Ирландии поддерживающей мир и примирение программы PEACE.

"Послы ЕС (постпреды стран ЕС в Брюсселе - ИФ) сегодня поддержали без поправок предложение о регламенте, который устанавливает правила продолжения программ сотрудничества через ирландскую границу в случае выхода Великобритании из ЕС без согласованного соглашения", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

В дополнение к программе PEACE IV регламент охватывает программу INTERREG VA, которая "способствует экономической, социальной и территориальной сплоченности Северной Ирландии, пограничных графств Ирландии и Западной Шотландии", - отмечается в сообщении.

"Эти две программы будут по-прежнему финансироваться из бюджета ЕС на основе существующих структур управления, а также в рамках сценария (Brexit - ИФ) "без соглашения". Уровень финансирования останется неизменным до конца 2020 года", - решили в Брюсселе.

Совет ЕС пояснил, что Европарламент на уровне комитетов дал "зеленый свет" предлагаемому регламенту на минувшей неделе, одобрив его без изменений. В результате никаких переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по этому вопросу не планируется. Ожидается, что Европарламент официально утвердит эту позицию в первом чтении на первом пленарном заседании в марте. Принятие официального решения Советом ЕС назначено на середину марта.