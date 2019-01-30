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Дальнее зарубежье 30.01.2019 16:05

Постпреды стран ЕС одобрили регламент сотрудничества Ирландии и Северной Ирландии

Совет ЕС объявил о намерении обеспечить при всех сценариях Brexit продолжение действия между пограничными графствами Ирландии и Северной Ирландии поддерживающей мир и примирение программы PEACE.

"Послы ЕС (постпреды стран ЕС в Брюсселе - ИФ) сегодня поддержали без поправок предложение о регламенте, который устанавливает правила продолжения программ сотрудничества через ирландскую границу в случае выхода Великобритании из ЕС без согласованного соглашения", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

В дополнение к программе PEACE IV регламент охватывает программу INTERREG VA, которая "способствует экономической, социальной и территориальной сплоченности Северной Ирландии, пограничных графств Ирландии и Западной Шотландии", - отмечается в сообщении.

"Эти две программы будут по-прежнему финансироваться из бюджета ЕС на основе существующих структур управления, а также в рамках сценария (Brexit - ИФ) "без соглашения". Уровень финансирования останется неизменным до конца 2020 года", - решили в Брюсселе.

Совет ЕС пояснил, что Европарламент на уровне комитетов дал "зеленый свет" предлагаемому регламенту на минувшей неделе, одобрив его без изменений. В результате никаких переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по этому вопросу не планируется. Ожидается, что Европарламент официально утвердит эту позицию в первом чтении на первом пленарном заседании в марте. Принятие официального решения Советом ЕС назначено на середину марта.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ИРЛАНДИЯ, СЕВИРЛАНДИЯ, РЕГЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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