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Дальнее зарубежье 30.01.2019 13:56

Более 40 тыс. жилых домов остались без электричества из-за снегопадов во Франции

Снегопады в ряде районов Франции привели к проблемам с подачей электроэнергии в жилые дома, сообщает в среду радиостанция "Франс энфо".

По ее данным, около 41 тыс. жилых домов остались без электричества по всей стране. Наиболее сложная ситуация сложилась на северо-востоке Франции, в частности, в департаментах Уаза, Эна и Сомма.

На юго-западную часть страны также обрушились снегопады и сильные порывы ветра, скорость которых достигает 110 км/ч.

Местные метеорологические службы объявили о повышенном уровне опасности из-за снегопадов и гололёда в общей сложности в 15 департаментах. На ряде крупных автомагистралей ограничена максимальная скорость движения, а также запрещен въезд тяжелых грузовых автомобилей.

В центральном регионе Франции - Иль-де-Франсе - наблюдается менее сложная ситуация. Мэр Парижа Анна Идальго накануне сообщила, что из-за снегопада на уборке снега в столице будут максимально задействованы коммунальные службы.

"Ночью на Париж обрушится снегопад. Муниципальные службы будут полностью активизированы, чтобы сделать ваше передвижение как можно более удобным", - написала она в своем аккаунте в Twitter.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СНЕГОПАДЫ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]