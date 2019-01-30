Американские СМИ, освещая деятельность президента США Дональда Трампа, практикуют подход, который зачастую не опирается на реальные факты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Истерия в СМИ, как правило, бывает не обоснована. Тем более во всех эпизодах, которые касаются президента Трампа, там налицо абсолютно истеричный подход, который не опирается, как правило, на что-то реальное", - сказал он журналистам.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал материал издания Financial Times о том, что на саммите "двадцатки" в Аргентине Владимир Путин и Д.Трамп в течение примерно 15 минут беседовали без американского переводчика.

Журналист в связи с этим поинтересовался у Д.Пескова, насколько обоснована такая "истерия в СМИ".