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Дальнее зарубежье 30.01.2019 16:17

Песков отметил "истеричный подход" СМИ США ко всему, что касается Трампа

Американские СМИ, освещая деятельность президента США Дональда Трампа, практикуют подход, который зачастую не опирается на реальные факты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Истерия в СМИ, как правило, бывает не обоснована. Тем более во всех эпизодах, которые касаются президента Трампа, там налицо абсолютно истеричный подход, который не опирается, как правило, на что-то реальное", - сказал он журналистам.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал материал издания Financial Times о том, что на саммите "двадцатки" в Аргентине Владимир Путин и Д.Трамп в течение примерно 15 минут беседовали без американского переводчика.

Журналист в связи с этим поинтересовался у Д.Пескова, насколько обоснована такая "истерия в СМИ".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, СМИ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]