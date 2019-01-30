Агролизинг в 2018г сократил продажи сельхозтехники на 71,5 млн манатов

ОАО «Агролизинг» в 2018 года продало предпринимателям в Азербайджане сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 197,9 млн манатов, отмечается в информации, размещенной на сайте Госкомитета по статистике.

По сравнению с 2017 годом объем продаж сократился на 71,5 млн манатов.

В целом, в 2018 году «Агролизинг» закупил за рубежом 6,03 тыс. единиц сельхозтехники, что на 3,847 тыс. единиц меньше чем в 2017 году.

В 2018 году Агролизинг реализовал 118 зерноуборочных комбайнов, 1,346 тыс. тракторов, 101 хлопкоуборочный комбайн, 588 тракторных прицепов, 259 культиваторов, 652 сеялок, 89 сенокосилок, 30 зерноочистителей и другой сельхозтехники.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков