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АПК 30.01.2019 14:06

Агролизинг в 2018г сократил продажи сельхозтехники на 71,5 млн манатов

ОАО «Агролизинг» в 2018 года продало предпринимателям в Азербайджане сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 197,9 млн манатов, отмечается в информации, размещенной на сайте Госкомитета по статистике.

По сравнению с 2017 годом объем продаж сократился на 71,5 млн манатов.

В целом, в 2018 году «Агролизинг» закупил за рубежом 6,03 тыс. единиц сельхозтехники, что на 3,847 тыс. единиц меньше чем в 2017 году.

В 2018 году Агролизинг реализовал 118 зерноуборочных комбайнов, 1,346 тыс. тракторов, 101 хлопкоуборочный комбайн, 588 тракторных прицепов, 259 культиваторов, 652 сеялок, 89 сенокосилок, 30 зерноочистителей и другой сельхозтехники.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, РЕАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]