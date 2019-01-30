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Регион 30.01.2019 14:08

Иран столкнулся с самой сложной за 40 лет экономической ситуацией - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что страна оказалась в сложнейшей за последние 40 лет экономической ситуации.

"Сегодня наша страна находится под давлением и экономическими санкциями, тяжелейшими за последние 40 лет. Сегодня мы сталкиваемся с давлением со стороны Америки и ее последователей. И в этом нет вины добросовестного правительства или исламской системы", - приводятся слова иранского президента на его сайте.

"Если мы будем держаться вместе, мы это преодолеем", - отметил Х.Рухани.

"Администрация США определенно потерпела неудачу с последним шагом ее антииранской политики... никто не причинит нам вреда, пока мы следуем за верховным лидером (аятоллой Али Хаменеи - ИФ)", - добавил президент.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе и восстановил жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]