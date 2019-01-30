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СНГ 30.01.2019 14:12

Предложение России США возобновить переговоры о стратегической стабильности остается в силе - Лавров

Москва подтверждает готовность к диалогу с Вашингтоном по проблемам стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы напоминаем, что уже многократно предлагали администрации в Вашингтоне возобновить диалог о стратегической стабильности во всех ее компонентах", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в среду.

"Это предложение остается на столе", - подчеркнул глава МИД РФ.

С.Лавров выразил сожаление, что переговоры по данной проблематике до сих пор не начались.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]