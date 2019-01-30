Предложение России США возобновить переговоры о стратегической стабильности остается в силе - Лавров

Москва подтверждает готовность к диалогу с Вашингтоном по проблемам стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы напоминаем, что уже многократно предлагали администрации в Вашингтоне возобновить диалог о стратегической стабильности во всех ее компонентах", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в среду.

"Это предложение остается на столе", - подчеркнул глава МИД РФ.

С.Лавров выразил сожаление, что переговоры по данной проблематике до сих пор не начались.