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СНГ 30.01.2019 14:14

Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников СНГ.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", соглашение утратило свою актуальность.

В частности, оно предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики, указывается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, СНГ, СОГЛАШЕНИЕ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]