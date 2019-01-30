Латвийские борцы с коррупцией пришли в Рижскую думу

В Рижскую думу в среду прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), которые проводят процессуальные действия, сообщает агентство BNS.

В настоящее время невозможно попасть в приемную кабинета мэра города Нила Ушакова, где обычно находиться разрешается.