Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в причастности к хищениям газа у Газпрома на 30 млрд руб.

В Следственном комитете подтвердили задержание отца сенатора Рауфа Арашукова - Рауля Арашукова - по подозрению в причастности к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела задержан его (Рауфа - ИФ) отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".