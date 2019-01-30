Матвиенко заявила о серьезности обвинений, выдвинутых против сенатора Арашукова

В отношении сенатора Рауфа Арашукова предъявлены "серьезнейшие" обвинения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Предъявлены серьезнейшие обвинения, дальше следственные органы будут вести это уголовное дело", - сказала В. Матвиенко журналистам.

По ее словам, уголовное дело в отношении Р.Арашукова курирует заместитель председателя Следственного комитета.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан ранее в среду в ходе пленарного заседания Совета Федерации, которое неожиданно началось в закрытом режиме. Как выяснилось позже, в это время перед сенаторами выступил генпрокурор Юрий Чайка с представлением о даче согласия Совета Федерации на снятия неприкосновенности с Р.Арашукова и на взятие его под стражу.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что Р.Арашуков задержан в рамках дела об убийстве двух деятелей Карачаево-Черкессии в 2010 году.