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СНГ 30.01.2019 14:32

Матвиенко заявила о серьезности обвинений, выдвинутых против сенатора Арашукова

В отношении сенатора Рауфа Арашукова предъявлены "серьезнейшие" обвинения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Предъявлены серьезнейшие обвинения, дальше следственные органы будут вести это уголовное дело", - сказала В. Матвиенко журналистам.

По ее словам, уголовное дело в отношении Р.Арашукова курирует заместитель председателя Следственного комитета.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан ранее в среду в ходе пленарного заседания Совета Федерации, которое неожиданно началось в закрытом режиме. Как выяснилось позже, в это время перед сенаторами выступил генпрокурор Юрий Чайка с представлением о даче согласия Совета Федерации на снятия неприкосновенности с Р.Арашукова и на взятие его под стражу.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что Р.Арашуков задержан в рамках дела об убийстве двух деятелей Карачаево-Черкессии в 2010 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]