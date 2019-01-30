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Дальнее зарубежье 30.01.2019 16:48

Иностранные инвесторы в январе вложили рекордную сумму в китайские акции

Иностранные инвесторы в январе вложили 52 млрд юаней ($7,8 млрд) в китайские акции категории А через системы перекрестных торгов Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж с Гонконгом, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg.

Сумма является рекордной за все время полноценного существования этих систем - с конца 2016 года.

"Капитал возвращается на развивающиеся рынки после того, как Федрезерв США замедлил темпы повышения процентных ставок, - говорит фондовый менеджер Fuh-Hwa Securities Investment Trust Co. Винсент Сюй. - (Китайские) акции категории А отличаются сравнительно низкими котировками, при этом государственные программы стимулирования могут обеспечить восстановление фундаментальных показателей".

В 2018 году компании материкового Китая потеряли в общей сложности свыше $2,3 трлн рыночной капитализации: фондовый индекс Shanghai Composite рухнул на 25%, Shenzhen Composite - на 33%. Однако иностранных инвесторов это не остановило: чистые покупки акций за прошлый год составили 294 млрд юаней.

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Тэги: КИТАЙ, АКЦИИ, ИНОСТРАНЦЫ, ПОКУПКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]