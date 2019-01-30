Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9448 RUR   0.0258 GBR   2.2248 TRY   0.3198

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.31 1.32 Brent 61.32 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 1 Фев 2 Фев

ТЭК 30.01.2019 14:39

Додон обсудил поставки газа в Молдавию с главой Газпрома

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Facebook, что обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поставки российского газа в Молдавию.

"Провёл встречу с председателем правления ПАО "Газпром"Алексеем Миллером. Обсудили вопрос поставок природного газа в Молдову и формирования ценовой политики для улучшения положения молдавского потребителя. Встреча прошла в конструктивной и доброжелательной атмосфере. Поблагодарил Алексея Миллера за понимание и уважительное отношение к Молдове и молдавскому народу. Условились продолжить обсуждение проектов по взаимовыгодному сотрудничеству", - написал И.Додон.

Ранее он выражал надежду на то, что Молдавия может добиться более низкой цены при условии интеграции в Евразийский экономический союз, где республика получила статус наблюдателя в прошлом году.

В настоящее время цена, по которой "Газпром" поставляет газ в Молдавию, составляет чуть менее $200 за 1 тыс. куб. м. Согласно договору, она меняется ежеквартально в зависимости от цен на мировом рынке. За последний год цена импорта газа в Молдавию существенно снизилась, хотя потребители продолжают платить из расчета $300 за 1 тыс. куб. м.

И.Додон также намеревался обсудить с А.Миллером кандидатуру нового директора АО "Молдова-газ". Этот пост остается вакантным после того, как назначенный в 2016 году Василий Ботнарь возглавил Службу информации и безопасности Молдавии.

Акционерами предприятия являются "Газпром" и правительство Молдавии. Директор назначается по предложению "Газпрома" при условии согласия правительства Молдавии. На прошлой неделе И.Додон заявил журналистам, что новый директор АО "Молдова-газ" будет назначен после парламентских выборов 24 февраля и утверждения нового состава кабинета министров Молдавии.

В ходе нынешнего визита в Москву И.Додон планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ГАЗПРОМ


Похожие новости


Президент Молдавии Додон возглавил рейтинг доверия населения - опрос Президент Молдавии отправляется с рабочим визитом в Москву Президент Молдавии не верит в формирование парламентского большинства по итогам февральских выборов Президент Молдавии отказался от участия в парламентских выборах Президент Молдавии сообщил председателю ОБСЕ о достигнутом прогрессе в приднестровском урегулировании Президент Молдавии временно отстранен от должности

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]