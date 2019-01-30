Додон обсудил поставки газа в Молдавию с главой Газпрома

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Facebook, что обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поставки российского газа в Молдавию.
"Провёл встречу с председателем правления ПАО "Газпром"Алексеем Миллером. Обсудили вопрос поставок природного газа в Молдову и формирования ценовой политики для улучшения положения молдавского потребителя. Встреча прошла в конструктивной и доброжелательной атмосфере. Поблагодарил Алексея Миллера за понимание и уважительное отношение к Молдове и молдавскому народу. Условились продолжить обсуждение проектов по взаимовыгодному сотрудничеству", - написал И.Додон.
Ранее он выражал надежду на то, что Молдавия может добиться более низкой цены при условии интеграции в Евразийский экономический союз, где республика получила статус наблюдателя в прошлом году.
В настоящее время цена, по которой "Газпром" поставляет газ в Молдавию, составляет чуть менее $200 за 1 тыс. куб. м. Согласно договору, она меняется ежеквартально в зависимости от цен на мировом рынке. За последний год цена импорта газа в Молдавию существенно снизилась, хотя потребители продолжают платить из расчета $300 за 1 тыс. куб. м.
И.Додон также намеревался обсудить с А.Миллером кандидатуру нового директора АО "Молдова-газ". Этот пост остается вакантным после того, как назначенный в 2016 году Василий Ботнарь возглавил Службу информации и безопасности Молдавии.
Акционерами предприятия являются "Газпром" и правительство Молдавии. Директор назначается по предложению "Газпрома" при условии согласия правительства Молдавии. На прошлой неделе И.Додон заявил журналистам, что новый директор АО "Молдова-газ" будет назначен после парламентских выборов 24 февраля и утверждения нового состава кабинета министров Молдавии.
В ходе нынешнего визита в Москву И.Додон планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
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