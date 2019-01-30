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АПК 30.01.2019 14:42

Калмыкия хочет поставлять в Азербайджан крупнорогатый племенной скот

Калмыкия намерена поставлять племенной и товарный крупнорогатый скот в Азербайджан, заявил глава республики Алексей Орлов.

«В марте должен начать работу Центр поддержки экспорта. Его создание ведется в рамках региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства», - сказал А.Орлов в интервью российским «Вестям».

По его словам, цель новой структуры – стимулирование и вовлечение представителей бизнеса в экспортную деятельность, оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, содействие выходу местной продукции на международные рынки.

Он также отметил, что Калмыкия намерена поставлять племенной и товарный скот в Азербайджан и Казахстан, а также баранину в Иран.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЛМЫКИЯ, ПОСТАВКИ, СКОТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]