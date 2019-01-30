Калмыкия хочет поставлять в Азербайджан крупнорогатый племенной скот

Калмыкия намерена поставлять племенной и товарный крупнорогатый скот в Азербайджан, заявил глава республики Алексей Орлов.

«В марте должен начать работу Центр поддержки экспорта. Его создание ведется в рамках региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства», - сказал А.Орлов в интервью российским «Вестям».

По его словам, цель новой структуры – стимулирование и вовлечение представителей бизнеса в экспортную деятельность, оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, содействие выходу местной продукции на международные рынки.

Он также отметил, что Калмыкия намерена поставлять племенной и товарный скот в Азербайджан и Казахстан, а также баранину в Иран.

Б.Рустамбеков