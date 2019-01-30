Калмыкия хочет поставлять в Азербайджан крупнорогатый племенной скот

Калмыкия намерена поставлять племенной и товарный крупнорогатый скот в Азербайджан, заявил глава республики Алексей Орлов.
«В марте должен начать работу Центр поддержки экспорта. Его создание ведется в рамках региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства», - сказал А.Орлов в интервью российским «Вестям».
По его словам, цель новой структуры – стимулирование и вовлечение представителей бизнеса в экспортную деятельность, оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, содействие выходу местной продукции на международные рынки.
Он также отметил, что Калмыкия намерена поставлять племенной и товарный скот в Азербайджан и Казахстан, а также баранину в Иран.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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