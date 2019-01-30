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Дальнее зарубежье 30.01.2019 15:16

В Саудовской Аравии более 10 человек стали жертвами сильных ливней

Власти Саудовской Аравии сообщили, что 12 человек стали жертвами сильных ливней на северо-западе страны и вызванных ими затоплений, передает агентство Associated Press.

Пострадали более 170 человек.

По данным Управления гражданской обороны страны, за последние четыре дня 271 человек был эвакуирован из пострадавших от паводков районов.

Наиболее пострадавшими от непогоды регионами стали округ Эль-Джауф на границе с Иорданией, а также города Мекка, Табук и районы вдоль северной границы страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ДОЖДИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]