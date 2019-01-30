В Саудовской Аравии более 10 человек стали жертвами сильных ливней

Власти Саудовской Аравии сообщили, что 12 человек стали жертвами сильных ливней на северо-западе страны и вызванных ими затоплений, передает агентство Associated Press.
Пострадали более 170 человек.
По данным Управления гражданской обороны страны, за последние четыре дня 271 человек был эвакуирован из пострадавших от паводков районов.
Наиболее пострадавшими от непогоды регионами стали округ Эль-Джауф на границе с Иорданией, а также города Мекка, Табук и районы вдоль северной границы страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»