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30.01.2019 15:18

Банк Республика удостоен «Национальной премии по КСО»!

29 января в Бакинском Конгресс Центре состоялась впервые организованнsq в Азербайджане Гала-вечер конкурса «Национальная премия по КСО 2018», проведенный со стороны Национальной Конфедерации предпринимателей Азербайджана, компании PRAKTIV PR и Общественного объединения международных связей и исследований «Евразия».

В конкурсе приняли участие проекты, проведенные за последние два года со стороны компаний, работающих в разных секторах страны: образование, банковское дело, здравоохранение, операторы мобильной связи и страховые компании. Победители были определены комиссией, состоящей из представителей Министерства Экономики Азербайджанской Республики, Министерства образования Азербайджанской Республики, Государственного комитета по делам семьи, женщин, детей, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и других государственных учреждений.

Банк Республика, реализовавший в 2018 году множество полезных и успешных проектов в области социальной, образовательной, финансовой грамотности, был удостоен «Национальной премии по КСО» за социальный проект «ŞƏN çərŞƏNbə», который был реализован в прошлом году накануне праздника Новруз в детских домах и школах-интернатах разных регионов нашей страны!

Врамках проекта сотрудники банка каждый вторник организовывали праздничное веселье с участием Косы и Кечала , а также раздавали подарки детям из детских домов в Шеки, Лянкяранеи Гяндже.

По сообщению банка, реализация проектов по поддержке детей-сирот, спорта, культуры и образования будет продолжена в рамках программы корпоративной социальной ответственности в 2019 году.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]