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Дальнее зарубежье 30.01.2019 17:37

Трамп призвал граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу

Президент США Дональд Трампа рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу в виду ожидающихся протестов.

"Сегодня (в Венесуэле) ожидаются массовые протесты. Американцам не следует ездить в Венесуэлу до дальнейших уведомлений", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее с рекомендацией к американским гражданам покинуть Венесуэлу выступил госдепартамент США.

23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЕНЕСУЭЛА, АМЕРИКАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]