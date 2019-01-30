Трамп призвал граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу

Президент США Дональд Трампа рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в Венесуэлу в виду ожидающихся протестов.

"Сегодня (в Венесуэле) ожидаются массовые протесты. Американцам не следует ездить в Венесуэлу до дальнейших уведомлений", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее с рекомендацией к американским гражданам покинуть Венесуэлу выступил госдепартамент США.

23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.