Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9448 RUR   0.0258 GBR   2.2248 TRY   0.3198

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.31 1.32 Brent 61.32 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 1 Фев 2 Фев

ТЭК 30.01.2019 15:32

Прохода через Босфор и Дарданеллы ждут нефтетанкеры с 39 млн баррелей нефти

Нефтетанкеры, загруженные примерно 39 млн баррелей нефти, преимущественно российской и казахстанской, из черноморских портов, застряли перед ключевыми турецкими проливами, свидетельствуют опубликованные в среду данные портового оператора Tribeca Shipping.

Своей очереди на проход через Босфор и Дарданеллы ждут уже 54 судна, включая 18 танкеров Suezmax и 27 - класса Aframax.

Во вторник таких танкеров было 44, а их груз оценивался в 32,7 млн баррелей.

Время ожидания прохода через проливы для танкеров, покидающих Черное море, составляет около 16 дней, что существенно дольше обычного (5-6 дней) и является максимумом с 2014 года.

В обратном направлении время ожидания составляет порядка 17 дней при обычных 6 днях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Tribeca.

По данным Tribeca, задержки обусловлены, главным образом, введением Турцией новых правил прохода судов в сентябре прошлого года. Новые правила, в частности, требуют сопровождения буксира для большего количества судов, чем предыдущие.

Еще одним фактором, ограничивающим движение через Босфор и Дарданеллы, являются неблагоприятные погодные условия.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

Помимо нефти и нефтепродуктов, длинные очереди перед турецкими проливами отрицательно сказываются на торговле зерновыми, включая пшеницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРОЛИВЫ, ДВИЖЕНИЕ, ЗАДЕРЖКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]