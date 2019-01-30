Баку в 2017 году потратил на вооружение в 20 раз больше, чем Ереван

Азербайджан в 2017 году потратил на закупку вооружений в 20 раз больше, чем Армения, и стал крупнейшим импортером оружия на постсоветском пространстве, отмечает информационный сайт Howmuch.
Издание представило карту мирового рынка торговли оружием (как экспорта, так и импорта), взяв за основу данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) и Всемирного банка за 2016-2017 годы.
«Крупнейшим импортером оружия на постсоветском пространстве по данным за 2017 год является Азербайджан. Баку закупил вооружения на $279 млн, что на $7 млн больше, чем в 2016 году»,- говорится в исследовании.
По информации Howmuch, вторую и третью строчку импортеров постсоветского пространства разделили Казахстан и Беларусь.
Ситуация на постсоветском пространстве по импорту оружия 2017 год выглядит следующим образом: Азербайджан - $279 млн, Казахстан - $209 млн, Беларусь - $145 млн, Туркменистан - $75 млн, Латвия - $39 млн, Россия - $34 млн, Эстония - $30 млн, Литва - $29 млн, Армения - $14 млн, Кыргызстан - $13 млн и Грузия - $7 млн.
Данные по Украине, Молдове, Таджикистану и Узбекистану за отчетный период времени не приводятся.
Согласно представленной информации, Саудовская Аравия и Индия являются крупнейшими импортерами оружия на мировых рынках. Их затраты на эти цели составили $4,11 млрд и $3,36 млрд соответственно.
В исследовании, учитывались все основные виды обычного оружия: от ракет до радиолокационных систем и военных самолетов.
Ф.Исазаде
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