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Оборона 30.01.2019 15:53

Баку в 2017 году потратил на вооружение в 20 раз больше, чем Ереван

Азербайджан в 2017 году потратил на закупку вооружений в 20 раз больше, чем Армения, и стал крупнейшим импортером оружия на постсоветском пространстве, отмечает информационный сайт Howmuch.

Издание представило карту мирового рынка торговли оружием (как экспорта, так и импорта), взяв за основу данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) и Всемирного банка за 2016-2017 годы.

«Крупнейшим импортером оружия на постсоветском пространстве по данным за 2017 год является Азербайджан. Баку закупил вооружения на $279 млн, что на $7 млн больше, чем в 2016 году»,- говорится в исследовании.

По информации Howmuch, вторую и третью строчку импортеров постсоветского пространства разделили Казахстан и Беларусь.

Ситуация на постсоветском пространстве по импорту оружия 2017 год выглядит следующим образом: Азербайджан - $279 млн, Казахстан - $209 млн, Беларусь - $145 млн, Туркменистан - $75 млн, Латвия - $39 млн, Россия - $34 млн, Эстония - $30 млн, Литва - $29 млн, Армения - $14 млн, Кыргызстан - $13 млн и Грузия - $7 млн.

Данные по Украине, Молдове, Таджикистану и Узбекистану за отчетный период времени не приводятся.

Согласно представленной информации, Саудовская Аравия и Индия являются крупнейшими импортерами оружия на мировых рынках. Их затраты на эти цели составили $4,11 млрд и $3,36 млрд соответственно.

В исследовании, учитывались все основные виды обычного оружия: от ракет до радиолокационных систем и военных самолетов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВООРУЖЕНИЕ, ЗАТРАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]