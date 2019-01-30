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ТЭК 30.01.2019 16:04

Нефть дорожает на опасениях сокращения поставок из Венесуэлы, Brent торгуется у $61,9 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в среду на опасениях, что санкции США против Венесуэлы приведут к резкому сокращению поставок топлива на рынок.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 подорожали на $0,60 (0,98%) - до $61,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,55 (1,03%) - до $53,86 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 2%, отреагировав на введение американских санкций против венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Теперь американские компании, по сути, прекратят закупки нефти в Венесуэле. Объем поставок топлива из страны в Штаты составлял примерно 500 тыс. баррелей в сутки.

Между тем аналитики Commerzbank AG полагают, что реальное сокращение экспорта нефти из Венесуэлы будет еще значительнее, поскольку "другие покупатели будут с опаской вести дела с PDVSA, так как она оказалась под санкциями".

Также участники рынка ждут публикации официального отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о росте запасов нефти на прошлой неделе на 1 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что данные Минэнерго укажут на более существенный подъем запасов - на 3,15 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]