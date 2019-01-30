Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я предвкушаю скорую встречу с Ким Чен Ыном", - написал он на странице в Twitter.

"Отношения Северной Кореи с США лучше, чем когда-либо. Никаких (ракетно-ядерных - ИФ) испытаний, возвращают останки (погибших на Корейской войне американцев - ИФ), возвращены заложники. Хорошие шансы на денуклеаризацию", - подчеркнул Д.Трамп.

Однако он отметил, что лишь со временем станет понятно, куда приведет ситуация вокруг КНДР. В то же время Д.Трамп выразил убежденность, что при предыдущей администрации США отношения между Вашингтоном и Пхеньяном были "ужасными".

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. После этого СМИ неоднократно обращали внимание на невысокие темпы переговоров между КНДР и США.

В конце прошлого года стало известно, что вторая встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына запланирована на конец февраля. Ее место пока официально не оглашается. Ранее СМИ предполагали, что саммит может состояться во Вьетнаме.