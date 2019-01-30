Согласование кандидатуры нового генсека ОДКБ идет непросто, но решение будет найдено - Карасин

В ОДКБ заинтересованы в том, чтобы решить вопрос с назначением нового генсека без ущерба для организации, решение будет найдено, заявил во вторник в Ереване заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
"Согласование этого вопроса идет непросто, но все государства-члены ОДКБ заинтересованы в том, чтобы решить вопрос таким образом, чтобы не создавать ущерба для организации, избежать негативных прецедентов. Думаю, что решение будет найдено", - сказал Г.Карасин журналистам в Ереване в среду.
В конце декабря пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что согласование белорусского кандидата Станислава Зася на пост генсека организации не завершено.
"По состоянию на 24 декабря 2018 года процедура согласования о назначении Станислава Васильевича Зася генеральным секретарем ОДКБ продолжается", - сказал В.Зайнетдинов
В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.
В декабре стало известно, что А.Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны С.Зася генсеком организации.
С.Зась выразил надежду, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом и приступит к работе с 2019 года. "Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности", - цитировало С.Зася госагентство БелТА.
В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Юрия Хачатурова (который был на тот момент генсеком ОДКБ), обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
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