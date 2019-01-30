Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность в связи с применением французской полицией силы при разгоне участников протестов "желтых жилетов".

"Комиссар (Д.Миятович) серьезно обеспокоена числом пострадавших и серьезностью их травм, полученных в результате применения силы стражами порядка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

Д.Миятович призвала все стороны к диалогу, а также указала на необходимость соблюдения "основополагающих прав и свобод человека".

"Высокий уровень напряженности, который превалирует во Франции, вызывает у меня беспокойство, и я считаю, что необходимо срочно стабилизировать ситуацию", - приводятся в заявлении ее слова.

Заявление Д.Миятович последовало после того, как ранее на этой неделе она посетила Париж, где встретилась с участниками протестов, представителями правоохранительных органов, а также журналистами, освещавшими эти демонстрации.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал действия стражей порядка во время еженедельных акций протестов "желтых жилетов" в стране, осудив при этом агрессивные действия некоторых демонстрантов и беспорядки.

Он напомнил, что во Франции "разрешено свободно выражать свое мнение", и что задерживают во время демонстраций только тех, кто чинит беспорядки и наносит материальный ущерб.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

26 января во Франции вновь состоялась акция, в ней участвовали около 69 тыс. человек, из которых 4 тыс. - в Париже. По информации столичной префектуры полиции, в Париже были задержаны более 50 человек.