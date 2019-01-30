Еврокомиссия подготовила комплекс мер для жесткого сценария Brexit

Еврокомиссия (ЕК) приняла в среду решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения и по бюджету ЕС, объявил на пресс-конференции в Брюсселе первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.
Как говорится в материалах к состоявшемуся заседанию ЕК, в случае Brexit без соглашения утвержденные меры должны гарантировать, что учащаяся молодежь Евросоюза и Великобритании, продолжающая участвовать в программе Erasmus+ на день 30 марта 2019 года (после выхода Великобритании из ЕС - ИФ), сможет завершить без помех свое обучение.
Власти государств-членов ЕС продолжат учитывать периоды страхования, выполнения работы в качестве самозанятого субъекта и статуса резидента в Соединенном Королевстве до его выхода из ЕС при расчетах выплат социального страхования, таких как пенсии.
Британские получатели финансирования из бюджета ЕС продолжат пользоваться выплатами по своим действующим контрактам при условии, что Соединенное Королевство продолжит соблюдать свои финансовые обязательства по союзному бюджету. При этом в Еврокомиссии уточняют, что данный вопрос не связан с финансовым урегулированием по случаю выхода Великобритании из ЕС.
Европейская комиссия заявила, что она будет тесно сотрудничать с Европейским парламентом и Советом ЕС с целью гарантировать принятие предложенных законодательных актов в такие сроки, чтобы они могли вступить в силу не позднее 30 марта 2019 года.
"Европейская комиссия также подчеркивает к сведению Европейского парламента и совета важность как можно скорейшего вступления в силу соответствующих актов", - сказано в коммюнике ЕК.
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