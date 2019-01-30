SOCAR приобрела газораспределительные активы EWE A.G. в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приобрела турецкие активы крупнейшей германской энергетической компании EWE A.G., говорится в сообщении Госнефтекомпании.
«SOCAR приобрела управляющую операциями EWE AG в Турции компанию EWE Turkey Holding и входящие в нее компании. В частности, компания EWE Turkey Holding действует на турецком рынке с 2007 года в сферах энергетики, распределения газа и телекоммуникации посредством компаний Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom», - отмечается в сообщении SOCAR.
Сделка, стоимость которой не разглашается, будет завершена после получения одобрения со стороны Совета по вопросам конкуренции Турциии других соответствующих организаций.
«Приобретение EWE Turkey Holding принесет SOCAR добавочную стоимость в сфере распределения газа и обеспечит прямой выход на конечного потребителя», - отмечается в информации.
«SOCAR на турецком рынке с 2013 года осуществляет оптовую продажу 1,2 млрд кубометров газа в год. Приобретение бизнеса по распределению газа завершит цепочку наших инвестиций в Турции: производство-транспортировка–распределение. Мы продолжим оценку других возможностей на турецком рынке», - заявил глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
EWE Turkey Holding посредством компаний Burgaz и Kayserigaz является четвертым крупнейшим в Турции поставщиком природного газа. На конец 2017 года годовой оборот компании составил 2,4 млрд турецких лир.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что EWE A.G решила продать свои 80%-ные доли в газораспределительных сетях Bursagaz AS и Kayserigaz AS. Среди возможных претендентов на активы назывались SOCAR и Kolin. При этом по оценке турецких СМИ стоимость этих активов оценивалась в $200-250 млн.
В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.
Н.Аббасова
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