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СНГ 30.01.2019 16:47

МИД Белоруссии сообщил о начале очередного заседания ТКГ в Минске

В Минске в среду началась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщает министерство иностранных дел Белоруссии на странице в Твиттере.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МИНСК, ТКГ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]