МИД Белоруссии сообщил о начале очередного заседания ТКГ в Минске

В Минске в среду началась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщает министерство иностранных дел Белоруссии на странице в Твиттере.