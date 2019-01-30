Группе нелегалов разрешено сойти на итальянский берег, поскольку еще шесть стран согласились их принять - Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что 47 нелегалов, спасенных в Средиземном море нидерландским судном Sea Watch, могут сойти на берег, поскольку кроме Италии еще шесть других стран согласились их принять.

"Люксембург присоединился к списку дружественных государств, которые отреагировали на наше приглашение (принять мигрантов - ИФ), теперь нас семь стран. Сход мигрантов на берег начнется в ближайшие часы", - приводят слова Дж.Конте западные СМИ.

Среди других стран, которые согласились принять нелегальных иммигрантов, которые уже почти две недели пребывают на судне - Франция, Германия, Мальта, Португалия и Румыния.

19 января судно под нидерландским флагом и принадлежащее германской НПО Sea Watch подобрало у берегов Ливии мигрантов, в том числе восемь детей: они пытались попасть в Италию.

Власти Италии позволили судну пришвартоваться в бухте на Сицилии, однако вначале запретили иммигрантам сходить на берег.