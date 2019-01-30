Азербайджан и Карачаево-Черкесия обсудят вопросы расширения экономического сотрудничества

Делегация Карачаево-Черкесской Республики РФ посетит с деловым визитом Азербайджан.

«1 февраля делегация Карачаево-Черкесии, возглавляемая главой республики Рашидом Темрезовым, посетит Азербайджан. Во время визита будут обсуждены нынешнее состояние экономических отношений между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией и возможности их расширения», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Российская делегация также посетит ряд предприятий, где ознакомится с процессом производства и производимой продукцией.

Б.Рустамбеков