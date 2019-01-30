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ТЭК 30.01.2019 16:56

Россия не видит необходимости созывать внеочередное собрание ОПЕК+, рынки спокойны - Новак

Россия не видит необходимости созывать внеочередное собрание ОПЕК+, рынки спокойны, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Мы не обсуждали эту ситуацию с Халидом аль-Фалихом (министром энергетики Саудовской Аравии - ИФ) и другими министрами ОПЕК+. Рынки спокойны сейчас. Волатильности практически нет, если она и есть, то незначительная. В созыве внеочередного заседания ОПЕК+ пока, по крайней мере, российская сторона, не видит необходимости", - сказал он.

"На текущий момент невозможно сказать, какие последствия с точки зрения добычи будут", - добавил А.Новак.

По мнению А.Новака, санкции США в отношении Венесуэлы незаконны. "Мы считаем, что санкции (США в отношении Венесуэлы - ИФ) незаконны и противоречат нормам международного права, вмешиваются в хозяйственную деятельность субъектов", - сказал министр.

"Нужно будет продолжать смотреть, мониторить ситуацию. Сейчас цены особо не реагируют на текущую ситуацию", - подчеркнул он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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