Правящая партия Азербайджана в 2018г направила около 7 млн манатов на строительство нового административного здания

Доходы правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») в 2018 году составили 9 млн 413,001 тыс. манатов, расходы - 13 млн 921,641 тыс. манатов, отмечается в информации на сайте партии.

Согласно информации партии, в 2018 году поступления денежных составили 9 млн 413,001 тыс. манатов: 8 млн 45,144 тыс. манатов – членские взносы, 1 млн 367,857 тыс. манатов – поступило из госбюджета Азербайджана в рамках финансирования политических партий.

Кроме этого, на конец 2017 года на текущих и резервных счетах партии имелись средства в размере 6 млн 446,014 тыс. манатов.

В 2018 году расходы были осуществлены по следующим направлениям: 4 млн 671,869 тыс. манатов - на выплату зарплат сотрудников Исполнительного секретариата и местных организаций партии, 633,991 тыс. манатов - на финансирование мероприятий партии и ее местных организаций, молодежной и женской организаций, 184,197 тыс. манатов – командировочные расходы, 447,067 тыс. манатов – на приобретение инвентаря, 6 млн 882,258 тыс. манатов - на строительство нового административного здания партии в Баку, остальное – на прочие цели.

По данным на 1 января 2019 года, на текущих счетах партии имеется 1 млн 937,374 тыс. манатов.

На заседании правления партии были обсуждены рабочий план на первое полугодие 2019 года, итоговый отчет Правления ПЕА за 2018 год, состав партии, итоговый статистический отчет о составах Женского совета и Молодежного объединения партии, финансовая отчетность.

В 2018 году в ряды ПЕА было принято более 24 тыс. новых членов, и таким образом, их общее число достигло 732 тыс. человек.

Р.Бабаев