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ТЭК 30.01.2019 17:10

РФ снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 50 тыс. б/с, по сравнению с декабрем - на 100 тыс. б/с - Новак

Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+), сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

"Наши компании предпринимают все усилия для того, чтобы максимально быстро выходить на показатели, которые предусмотрены соглашением от декабря 2018 г. Мы изначально говорили, что этот процесс будет плавным, этот процесс происходит достаточно быстро. По предварительным данным, относительно октября 2018 мы выйдем где-то в среднем по месяцу на 50 тыс. баррелей в сутки сокращения, как и предполагалось, а относительно декабря 2018 года сокращение составит около 100 тыс. баррелей в сутки", - сказал министр.

Согласно договоренностям со странами ОПЕК и не-ОПЕК, Россия в первом полугодии 2019 года должна сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. Была достигнута договоренность, что Россия выйдет на эти показатели снижения постепенно до апреля. В январе добыча, по плану, должна быть сокращена на 50 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]