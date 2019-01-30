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Происшествия 30.01.2019 17:20

В Азербайджане в 2018г при взрывах погибли 20 человек - МЧС

Количество жертв в результате произошедших в 2018 году в Азербайджане взрывов составило 20 человек, отмечает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно данным, опубликованным на сайте МЧС, в 2018 году в Азербайджане произошло 69 взрывов, что на 18%, меньше, чем в 2017 году.

Жертвами взрывов стали 20 человек, еще 63 человека пострадали.

В 2017 году в результате взрывов в Азербайджане погибли 17 и пострадали 87 человек.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЗРЫВЫ, СТАТИСТИКА, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]