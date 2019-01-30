В Азербайджане в 2018г при взрывах погибли 20 человек - МЧС

Количество жертв в результате произошедших в 2018 году в Азербайджане взрывов составило 20 человек, отмечает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно данным, опубликованным на сайте МЧС, в 2018 году в Азербайджане произошло 69 взрывов, что на 18%, меньше, чем в 2017 году.

Жертвами взрывов стали 20 человек, еще 63 человека пострадали.

В 2017 году в результате взрывов в Азербайджане погибли 17 и пострадали 87 человек.

Р.Бабаев