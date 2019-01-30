Bakcell удостоилась национальной премии в области корпоративной социальной ответственности

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell стала одним из обладателей первой национальной премии КСО “Milli KSM Mükafatı 2018″.
Bakcell получила награду в номинации «Проект года по оказанию поддержки молодым предпринимателям». Жюри премии состояло из представителей Министерства Экономики Азербайджанской Республики, Министерства Образования Азербайджанской Республики, Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики, Государственного Комитета по Проблемам Семьи, Женщин и Детей, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, службы ASAN и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, а также представители различных НГО и частных организаций.
Церемония награждения, организованная Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Фондом молодежи Азербайджана и компанией PRoactiv PR, прошла в Бакинском конгресс-центре. В ходе мероприятия, гостям и участникам было рассказано о первом общереспубликанском конкурсе проектов корпоративной социальной ответственности, а также о самых успешных проектах в сфере КСО и развитии этой сферы в Азербайджане.
«Проект «Начни и совершенствуй свой бизнес», который получил награду в номинации «Проект года по оказанию поддержки молодым предпринимателям», направлен на осуществление бизнес-идей молодых людей, находящихся под патронажем Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан» - одного из долгосрочных партнеров компании Bakcell, и выпускников других школ-интернатов страны. Молодые участники этого проекта смогли открыть свой бизнес при финансовой поддержке Bakcell. В 2019 году мы продолжим реализовывать этот проект, чтобы помочь еще большему числу молодых предпринимателей» отметила Сухейла Джафарова, руководитель департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.
«В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей нашей программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars, являющейся одной из самых крупномасштабных программ КСО в стране. Основные направления программы Bakcell Stars это предоставление равных прав и возможностей детям, нуждающимся в особой заботе, и обеспечение их успешной интеграции в общество, а также образование, развитие навыков, улучшение благосостояния детей и молодых людей, нуждающихся в особой заботе, и детей и молодых людей из малоимущих семей. Деятельность Bakcell в этой сфере непрерывна и эффективна, и мы очень рады, что поддержка, оказываемая нами детям и молодёжи приносит свои плоды» добавила Сухейла Джафарова.
Отметим, что компания Bakcell оказывает поддержку детям лишенным родительской опеки, а также детям и молодым людям из малоимущих семей, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года. Также, в рамках проекта «Общение посредством искусства» осуществляемого совместно с United Aid for Azerbaijan с 2010 года, и ряда других успешных проектов, Bakcell делает все возможное для предоставления равных прав и возможностей детям, нуждающимся в особой заботе, эффективной организации их свободного времени и обеспечения их успешной интеграции в общество.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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