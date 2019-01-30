МИД РФ призывает США и командование силами НАТО в Афганистане прекратить преступные действия против мирных афганцев

В Москве призвали США и командование силами НАТО в Афганистане принять меры для исключения жертв среди гражданских лиц, а также довести до конца расследование всех инцидентов, в результате которых погибли мирные афганцы, заявили в среду в МИД РФ.

"Призываем американскую сторону и командование силами НАТО в Афганистане прекратить преступные действия против мирных афганцев, принять меры к исключению жертв среди гражданских лиц, а также довести до конца расследование всех упомянутых инцидентов, обнародовать их результаты и привлечь виновных к ответственности", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства в связи с гибелью мирных жителей в результате ошибочных авиаударов ВС США по целям в Афганистане.

На Смоленской площади подчеркнули, что все это происходит на фоне переговоров между США и движением талибов налаживании мирного процесса в Афганистане.

"Периодические удары по мирному населению категорически не сочетаются с попытками установления мира в этой стране и ведут скорее к противоположному результату - росту враждебности к силам международной коалиции и усилению в афганском обществе экстремистских настроений, которые подпитывают продолжение войны", - говорится в комментарии МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в декабре 2018 года и январе текущего было зафиксировано не менее 10 таких ударов, в результате которых погибли, по меньшей мере, 68 гражданских лиц: "Только за последнюю неделю в Афганистане от "дружественного" огня было убито порядка 35 мирных афганцев. Особое внимание привлек самый последний случай, когда в результате ошибочного удара беспилотника 24 января в провинции Гильменд погибло 16 мирных жителей, а на следующий день авиаудар был нанесен по похоронной процессии, организованной родственниками этих людей. Его жертвами стали еще 13 человек".

"Каких-либо внятных комментариев по упомянутым вопиющим инцидентам американское командование не дает, ограничиваясь формальными заявлениями о начале расследования. Однако, как показывает многолетняя практика, пока ни одно из подобных расследований до конца так и не было доведено. Вызывает также удивление, что все эти трагические события практически никак не освещаются в национальных СМИ и остаются абсолютно без внимания местных правозащитников", - подчеркнули в МИД РФ.