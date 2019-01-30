Армения не будет обсуждать возможность возвращения каких-либо территорий в обмен на мир в карабахском вопросе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы не можем обсуждать формулу "территории в обмен на мир"", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в среду.

Он также заявил, что не обсуждал вопрос карабахского урегулирования в ходе недавнего телефонного разговора с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.