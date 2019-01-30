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Карабахский конфликт 30.01.2019 17:32

Армения не готова вести переговоры по Карабаху по формуле "территории в обмен на мир" - Пашинян

Армения не будет обсуждать возможность возвращения каких-либо территорий в обмен на мир в карабахском вопросе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы не можем обсуждать формулу "территории в обмен на мир"", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в среду.

Он также заявил, что не обсуждал вопрос карабахского урегулирования в ходе недавнего телефонного разговора с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, КАРАБАХ, ТЕРРИТОРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]