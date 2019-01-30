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СНГ 30.01.2019 22:25

Казанскому авиазаводу выделили 33 млрд рублей на реконструкцию - президент Татарстана

На масштабную реконструкцию Казанского авиационного завода для модернизации самолётов стратегической авиации выделено более 33 миллиардов рублей, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Для этих целей предприятию было выделено более 33 миллиардов рублей", - сказал Р.Минниханов в четверг на совещании в Казани.

Он напомнил, что в январе прошлого года был подписан контракт на десять глубоко модернизированных машин Ту-160М2.

"Это без преувеличения - знаменательное событие для нашего предприятия", - сказал Р.Минниханов.

Он сообщил, что в ноябре прошлого года самолет Ту-160М2 был передан на летно-испытательную станцию.

Р.Минниханов также отметил, что продолжаются работы и по самолету Ту-22М3М, который 28 декабря 2018 года совершил свой первый полёт.

Президент республики подчеркнул, что масштабная реконструкция и техническое перевооружение на Казанском авиационном заводе "реализуются благодаря поддержке министерства обороны и Минпромторга России в рамках федеральной целевой программы".

"Они направлены на решение задачи, поставленной руководством страны - модернизация стратегической авиации", - сказал Р.Минниханов.

Со своей стороны Татарстан, отметил президент республики, "готов и дальше оказывать содействие в продолжении данной работы".

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАНЬ, АВИАЗАВОД, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]