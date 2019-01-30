Эстония не планирует отменять плату за стоянку машин на границе с Россией - глава МВД

Эстония вопреки требованиям Еврокомиссии не намерена отменять плату за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе.
"Чиновники Европейской комиссии и Эстонии по-разному понимают, что такое "граница". Для нас граница - это место, где есть погранохрана и шлагбаум. Место, где стоят автомобили, не относится к "границе", - заявила министр внутренних дел Катри Райк (Katri Rauk) в среду порталу телерадиовещания ERR.
Она напомнила, что когда в 2010 году вдоль улиц Нарвы стояли автомобили, ожидающие своей очереди на пересечение границы, это было большой проблемой для города. "Поэтому и появилась автостоянка и плата за бронирование очереди", - сказала министр.
По словам К.Райк, плата за ожидание в живой очереди не взимается. "Но все же хотят побыстрее пересечь границу, поэтому за бронирование очереди введена плата в 1,5 евро (размер платы зависит от вида транспорта). При этом, если автомобиль на стоянке находится меньше 15 минут, он не платит за услугу ожидания (в отстойнике). Мы не считаем место ожидания границей, поэтому никаких изменений не планируется", - сказала глава МВД.
Еврокомиссия в минувший вторник заявила, что бронирование места в очереди и платное использование зоны ожидания на эстонско-российской границе не оправданы, так как "правила пересечения границ стран Шенгенской зоны не предусматривают подобных ограничений".
Как пояснила Еврокомиссия, "пограничные правила Шегенской зоны указывают, какие требования можно устанавливать для тех, кто хочет выехать из Шенгена". В них не указывается, что за бронирование номера и время ожидания нужно платить деньги.
Эстония в 2011 году ввела плату за бронирование места в очереди и стоянку в зоне ожидания перед выездом в Россию на автомобиле. Бронирование очереди стоит для легковой машины 1,5 евро и 3 евро за стоянку в зоне ожидания. Это правило распространяется на все три пограничных перехода: в Нарве, Койдула (Koidula) и Лухамаа (Luhamaa).
В год доходы государства от применения этой системы составляет от 2,5 до 3 млн евро.
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