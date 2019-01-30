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Одобрен проект соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в ЕАЭС - ЕЭК

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС, сообщила пресс-служба комиссии в среду.

"Документ направлен на формирование единого рынка аудиторских услуг союза. После вступления соглашения в силу аудиторские компании одного государства-члена получат право на оказание аудиторских услуг в других странах ЕАЭС. И наоборот, лица, заинтересованные в получении аудиторского заключения, смогут выбрать поставщика услуги из любой страны союза", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соглашение предусматривает формирование в странах ЕАЭС единых подходов к организации и осуществлению регулирования аудиторской деятельности, признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых аудиторской организацией одного государства на территории других стран-участниц. "Это расширяет возможности бизнеса, повышает инвестиционную привлекательность и эффективность аудиторских компаний государств-членов", - отметили в ЕЭК.

Проект соглашения будет направлен в страны союза для проведения внутригосударственного согласования.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, АУДИТОРЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]