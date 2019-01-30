Размер президентских пенсий семьям шехидов увеличен до 300 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных президентских пенсий семьям шехидов.

Текст указа опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно указу с 1 февраля 2019 года ежемесячная президентская пенсия семьям шехидов определена в размере 300 манатов.

Б.Рустамбеков