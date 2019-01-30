Спасатели, возможно, нашли обломки пропавшего над Ла-Маншем самолета - СМИ

Спасатели предполагают, что им удалось обнаружить обломки потерпевшего крушение самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает в среду газета The Independent.
По информации издания, речь идет о фрагментах кресел самолета. Они были найдены на одном из пляжей полуострова Котантен на северо-западе Франции.
"После первоначального осмотра (обломков - ИФ) мы пришли к выводу, что это, вероятно, части с пропавшего самолета", - отмечается в сообщении отделения британского министерства транспорта по расследованию авиационных происшествий.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.
В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.
Лидер мусульман Кавказа считает, что благодаря патриарху Кириллу карабахский конфликт не перерос в религиозный
МИД Азербайджана исключил гражданина Украины из «черного списка» по Карабаху
Размер президентских пенсий семьям шехидов увеличен до 300 манатов
Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $62,21 за баррель
SOCAR Georgia Gas с 1 марта повышает тариф на поставки газа коммерческим абонентам в Грузии на 10,5%
РФ снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 50 тыс. б/с, по сравнению с декабрем - на 100 тыс. б/с - Новак
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Барнье назвал соглашение о выходе Британии из ЕС единственным реальным вариантом для Лондона и Брюсселя
Казанскому авиазаводу выделили 33 млрд рублей на реконструкцию - президент Татарстана
ЕС все еще не знает, чего хочет британский парламент от Brexit - Юнкер
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Bakcell удостоилась национальной премии в области корпоративной социальной ответственности
Банк Республика удостоен «Национальной премии по КСО»!
В Азербайджане обсудили влияние русской школы драматургии на развитие национального театра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»