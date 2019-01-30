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Происшествия 30.01.2019 21:00

Спасатели, возможно, нашли обломки пропавшего над Ла-Маншем самолета - СМИ

Спасатели предполагают, что им удалось обнаружить обломки потерпевшего крушение самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает в среду газета The Independent.

По информации издания, речь идет о фрагментах кресел самолета. Они были найдены на одном из пляжей полуострова Котантен на северо-западе Франции.

"После первоначального осмотра (обломков - ИФ) мы пришли к выводу, что это, вероятно, части с пропавшего самолета", - отмечается в сообщении отделения британского министерства транспорта по расследованию авиационных происшествий.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.

В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, САМОЛЕТ, ФУТБОЛИСТ, ОБЛОМКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]