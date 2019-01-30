Трамп призвал разведку США серьезнее относиться к проблеме Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду обвинил американские разведслужбы в том, что они с излишней наивностью подходят к вопросу Ирана.

"Люди в разведке, кажется, очень пассивны и наивны, когда речь заходит об опасностях, исходящих от Ирана. Они неправы!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Он заявил, что, когда стал президентом, Иран "создавал проблемы по всему Ближнему Востоку и за его пределами".

"С тех пор как мы отменили ужасную ядерную сделку, они очень изменились, но (остаются - ИФ) источником потенциальной опасности и конфликта. Они испытывают ракеты (на прошлой неделе) и т.д., и уже близки к пределу. Их экономика сейчас рушится. Опасайтесь Ирана. Возможно, разведке стоит вернуться в школу!", - написал Д.Трамп.

Как заявил накануне директор Нацразведки США Дэн Коутс, американское разведсообщество полагает, что Иран в настоящее время не пытается работать над созданием ядерного оружия.