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СНГ 30.01.2019 21:41

Иностранные туристы привозят в Россию $12 млрд в год, россияне тратят за рубежом $35 млрд - Орешкин

Минэкономразвития РФ в ближайшие месяцы представит стратегию развития туризма до 2035 года, ее целью будет удвоение объема доходов от иностранного туризма и создание условий для того, чтобы российские туристы больше путешествовали по России.

"У нас общий объем внутреннего рынка сейчас оценивается в размере порядка $70 млрд, $12 млрд из них это то, что привозят иностранные туристы, и $35 млрд - это сумма, которую российские туристы тратят за пределами налей страны. Поэтому у нас стоят цели по удвоению того объема средств, который мы получаем от иностранных туристов, и создания условий для того, чтобы российские туристы (. . .) делали осознанный выбор в пользу путешествий по нашей стране", - сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин после совещания Владимира Путина с членами правительства, посвященного развитию туризма.

Он напомнил, что в министерстве сейчас готовится стратегия развития туризма до 2035 года. "Мы как раз подробно обсуждали основные элементы, и что нам предстоит сделать. Здесь вопросы, связанные с тяжелой инфраструктурой, то есть это транспортная инфраструктура для каких-то конкретных площадок, это коммуникации, которые нужны, это вопрос мягкой инфраструктуры, то есть отелей, ресторанов, мест развлечений, конгресс-центров в ключевых туристических направлениях", - сказал М.Орешкин.

Еще одним важнейшим направлением он назвал подготовку кадров. "У нас действительно не хватает специалистов для бурно растущей туристической отрасли, специалистов того качества, которое требуется для того, чтобы конкурировать с ключевыми направлениями. Ну и четвертое это, конечно, распространение правильной информации в доступном объеме для потенциальных клиентов российских туристических направлений как внутри России, так и за рубежом", - подчеркнул министр.

По его словам, стратегия будет представлена в ближайшие месяцы. "В ближайшие месяцы стратегия, комплекс мер, которые будут реализовываться правительством, и не только правительством, будет представлена и будет утверждаться", - сказал М.Орешкин.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ОРЕШКИН, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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