ЕС все еще не знает, чего хочет британский парламент от Brexit - Юнкер

У ЕС нет понимания того, чего хочет британская палата общин от Brexit, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Из вчерашних дебатов мы знаем, что палата общин против многих вещей: против Brexit без сделки, против "страховочного плана", но мы все еще не знаем, что же на самом деле поддерживает палата общин", - заявил Ж.-К.Юнкер.
Ж.-К.Юнкер пообещал, что он выслушает все идеи премьер-министра Великобритании по поводу Brexit, но подчеркнул, что достигнутое в ноябре соглашение с Лондоном остается единственно возможным.
"Соглашение о выходе остается лучшей и единственно возможной сделкой... Соглашение о выходе не будет пересмотрено", - заявил Ж.-К.Юнкер, выступая в Европарламенте.
Глава Еврокомиссии отметил, что обе стороны подтвердили в ходе переговоров по Brexit свое нежелание создавать "жесткую" границу между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что для того, чтобы гарантировать прозрачность границы, необходим "страховочный план". Ж.-К.Юнкер отметил, что у ЕС нет желания и намерения применять такой план.
"Но ни одна страховочная сеть не может быть на самом деле безопасной, если ее можно просто убрать", - сказал он.
Во вторник британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".
После этого премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".
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