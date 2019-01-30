Лидер мусульман Кавказа считает, что благодаря патриарху Кириллу карабахский конфликт не перерос в религиозный

Глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде отметил особую роль патриарха Кирилла в том, что карабахский конфликт в 1990-е годы из этнического не перерос в религиозный.
"В Азербайджане хорошо знают все, и азербайджанский народ очень вам благодарен, что благодаря вашим личным усилиям армяно-азербайджанский конфликт (в Карабахе - ИФ) не перешел в религиозную плоскость", - сказал шейх-уль-ислам в среду на встрече с патриархом Кириллом в Москве.
Предстоятель Церкви, в свою очередь, назвал окончательное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе "большим делом, которое мы стараемся продвигать, несмотря на определенные трудности". При этом патриарх Кирилл считает большим достижением сам факт того, что нет войны и что достигнуто соглашение о возвращении пленных.
"Если бы все зависело только от религиозных деятелей, мы бы проблему Карабаха давно решили, но не только от нас все зависит", - посетовал он.
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