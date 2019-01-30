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Карабахский конфликт 30.01.2019 22:36

Лидер мусульман Кавказа считает, что благодаря патриарху Кириллу карабахский конфликт не перерос в религиозный

Глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде отметил особую роль патриарха Кирилла в том, что карабахский конфликт в 1990-е годы из этнического не перерос в религиозный.

"В Азербайджане хорошо знают все, и азербайджанский народ очень вам благодарен, что благодаря вашим личным усилиям армяно-азербайджанский конфликт (в Карабахе - ИФ) не перешел в религиозную плоскость", - сказал шейх-уль-ислам в среду на встрече с патриархом Кириллом в Москве.

Предстоятель Церкви, в свою очередь, назвал окончательное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе "большим делом, которое мы стараемся продвигать, несмотря на определенные трудности". При этом патриарх Кирилл считает большим достижением сам факт того, что нет войны и что достигнуто соглашение о возвращении пленных.

"Если бы все зависело только от религиозных деятелей, мы бы проблему Карабаха давно решили, но не только от нас все зависит", - посетовал он.

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Тэги: УМК, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]