Гуайдо заявил о тайных встречах с венесуэльскими военными

Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что тайно встречался с представителями венесуэльской армии.

"У нас были тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности. Мы предложили амнистию всем, кто будет признан невиновным в преступлениях против человечности", - говорится в статье Х.Гуайдо, опубликованной в New York Times.

Он отметил, что "отказ военных от поддержки господина Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) имеет решающее значение для обеспечения перемен в правительстве".