Гуайдо заявил о тайных встречах с венесуэльскими военными

Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что тайно встречался с представителями венесуэльской армии.
"У нас были тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности. Мы предложили амнистию всем, кто будет признан невиновным в преступлениях против человечности", - говорится в статье Х.Гуайдо, опубликованной в New York Times.
Он отметил, что "отказ военных от поддержки господина Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) имеет решающее значение для обеспечения перемен в правительстве".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»