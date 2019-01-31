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Дальнее зарубежье 31.01.2019 11:02

Гуайдо заявил о тайных встречах с венесуэльскими военными

Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что тайно встречался с представителями венесуэльской армии.

"У нас были тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности. Мы предложили амнистию всем, кто будет признан невиновным в преступлениях против человечности", - говорится в статье Х.Гуайдо, опубликованной в New York Times.

Он отметил, что "отказ военных от поддержки господина Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) имеет решающее значение для обеспечения перемен в правительстве".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]