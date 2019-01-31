Помпео объявил об отправке в Азию команды для подготовки саммита США-КНДР

Команда для подготовки второго американо-северокорейского саммита отправляется в одну из стран Азии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
В интервью телеканалу Fox News он заявил, что его команда "направляется туда, чтобы заложить фундамент" для следующего шага в области денуклеаризации Корейского полуострова, а также для обеспечения "более светлого будущего для народа Северной Кореи".
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере: "Жду скорой встречи с Ким Чен Ыном (лидер КНДР - ИФ). Будет достигнут прогресс - большая разница!".
Между тем директор Национальной разведки США Дэн Коутс накануне заявил на слушаниях в сенатском комитете по разведке: "Мы считаем, что КНДР постарается сохранить свой потенциал, связанный с оружием массового поражения, и маловероятно, что она полностью откажется от своего ядерного арсенала и от производства такого оружия, так как ее лидеры считают ядерное оружие критически важным для выживания их режима".
Саммит США-КНДР запланирован на конец февраля, в качестве места проведения, как сообщалось, рассматривались Вьетнам или Таиланд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»