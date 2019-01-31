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Дальнее зарубежье 31.01.2019 11:21

Помпео объявил об отправке в Азию команды для подготовки саммита США-КНДР

Команда для подготовки второго американо-северокорейского саммита отправляется в одну из стран Азии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что его команда "направляется туда, чтобы заложить фундамент" для следующего шага в области денуклеаризации Корейского полуострова, а также для обеспечения "более светлого будущего для народа Северной Кореи".

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере: "Жду скорой встречи с Ким Чен Ыном (лидер КНДР - ИФ). Будет достигнут прогресс - большая разница!".

Между тем директор Национальной разведки США Дэн Коутс накануне заявил на слушаниях в сенатском комитете по разведке: "Мы считаем, что КНДР постарается сохранить свой потенциал, связанный с оружием массового поражения, и маловероятно, что она полностью откажется от своего ядерного арсенала и от производства такого оружия, так как ее лидеры считают ядерное оружие критически важным для выживания их режима".

Саммит США-КНДР запланирован на конец февраля, в качестве места проведения, как сообщалось, рассматривались Вьетнам или Таиланд.

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Тэги: США, КНДР, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]