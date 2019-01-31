Представители США и КНДР в середине января в Вашингтоне не продвинулись в вопросах денуклеаризации - СМИ

Переговоры между представителями США и посланником КНДР Ким Ен Чхолем в Вашингтоне были сосредоточены на организации второго саммита лидеров двух стран, поэтому стороны не продвинулись в вопросах денуклеаризации Северной Кореи, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников телеканала, на переговорах было трудно продвигать вопросы, связанные с денуклеаризации, потому что Белый дом настаивал на проведении второго саммита в короткие сроки.
"Просто не хватило времени. Это Северная Корея", - сказал источник.
По словам собеседника CNN, советник по национальной безопасности Джон Болтон признал за закрытыми дверями, что не ожидает прогресса в переговорах о денуклеаризации КНДР. Другой источник, близкий к переговорам, сказал, что в правительстве США нет никого достаточно наивного, чтобы поверить, что северокорейцы сразу же откажутся от своей ядерной программы.
В середине января зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем Майком Помпео и доставил письмо Ким Чен Ына к президенту Дональду Трампу. После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля.
Д.Трамп и Ким Чен Ын договорились на своем первом саммите работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова. Реализация договоренностей застопорилась, поскольку США требуют более конкретных шагов по денуклеаризации, а Север стремится к уступкам, включая смягчение санкций.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»