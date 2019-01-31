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СНГ 31.01.2019 12:13

В Таджикистане ждут с визитом главу МИД РФ Лаврова 4-5 февраля

В Душанбе ожидают, что глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе посетит Таджикистан, сообщает в четверг управление информации таджикского внешнеполитического ведомства.

"Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Таджикистан состоится 4-5 февраля", - говорится в сообщении. О деталях планируемого визита не сообщается.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]