В Таджикистане ждут с визитом главу МИД РФ Лаврова 4-5 февраля

В Душанбе ожидают, что глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе посетит Таджикистан, сообщает в четверг управление информации таджикского внешнеполитического ведомства.
"Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Таджикистан состоится 4-5 февраля", - говорится в сообщении. О деталях планируемого визита не сообщается.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»