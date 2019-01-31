В Таджикистане ждут с визитом главу МИД РФ Лаврова 4-5 февраля

В Душанбе ожидают, что глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе посетит Таджикистан, сообщает в четверг управление информации таджикского внешнеполитического ведомства.

"Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Таджикистан состоится 4-5 февраля", - говорится в сообщении. О деталях планируемого визита не сообщается.